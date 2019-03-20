Каждый пятый самозанятый оказался таксистом

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-20T08:08:38+03:00

В налоговой посчитали, что из 35 тысяч человек, которые получили данный статус с 1 января 2019 года, большинство представителей именно данной профессии

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Чаще всего статус самозанятых получают таксисты. Из 35 тысяч человек, которые зарегистрировались в программе с 1 января 2019 года, каждый пятый представитель данной профессии. Такие данные привели в Федеральной налоговой службе.

Это объясняется тем, что водители с таким статусом выгодны агрегаторам – это избавляет их от услуг посредников — таксопарков. В налоговой тоже рады такой активности, так как данная программа поможет вывести из тени налогоплательщиков.

Однако есть и минусы: если водитель получил данный статус, то пассажирам будет еще труднее взыскать ущерб в случае ДТП или других происшествий.

В «Яндекс.Такси» подтверждают тенденцию на самозанятость и указывают на выгоды, которые получает водитель. В первую очередь это возможность получать деньги за выполнение заказов без посредников, а еще программа «Мой налог» избавит от бумажной волокиты. Сегодня налоги за таксистов платит юрлицо, где они трудятся.

Но не все настроены так позитивно. Зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков уверен, что переход таксистов на самозанятость повлечет за собой две проблемы: во-первых, с рынков начнут уходит таксопарки, а во-вторых, частное лицо не всегда сможет организовать безопасность поездки, в отличии от профессиональной компании. Пассажир же вряд ли сможет добиться серьезной компенсации в случае с ДТП, так как физлицо отвечает только своим имуществом, пишет газета «Известия».

Программа для самозанятых "Мой налог" заработала с начала 2019 года. По новому закону стать предпринимателем можно в несколько кликов. Зачем это нужно? Кому выгоден налог на профессиональный доход? И получится ли у государства вывести людей из тени? Не факт, считают эксперты и предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU