Глядя в телевизор : Елена Малышева отчитала школьника, который спас умирающего в самолете. Права ли она?

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-22T20:06:38+03:00

Елена Малышева отчитала школьника, который спас умирающего в самолете. Права ли она? 00:00 00:00

Главные темы:

- Возвращенцы: некогда известные ведущие, затем лишенные эфира, вернулись. Алексей Пивоваров - птенец гнезда Парфенова, документалист и медиаменеджер, презентовал ютуб-канал «Редакция». Михаил Шац, как мы уже рассказывали, будет вести шоу «Дело было вечером» на СТС. А кумир подростков Сергей Дружко вновь ведет программу «За гранью реального» на Че!

- Елена Малышева слегка наехала на школьника, который спас пассажира самолета. Посоветовала не звездить и впредь не лезть не в свое дело, мол, ребенку не положено спасать людей.

- «Голос. Дети». В проекте заканчиваются слепые прослушивания. Кто там самый клевый?

- Жену Евгения Петросяна после его развода с Еленой Степаненко стал играть мужчина.

Концерты театра Евгения Петросяна расписаны до конца весны — ни на одном из них его бывшая жена выступать не будет. Парные номера в программе остались, однако в них роль женщины временно играет юморист Михаил Белов.

- Стало известно, как пишутся шутки в Камеди Клаб. Таир Мамедов — это который пародировал «скандалы, интриги, расследования» уехал жить в Калифорнию, рассказал, как в Сеть попало видео, на котором резиденты курят марихуану. Папарацци проникли на день рождения Батрутдинова под видом курьеров с подарком от Эрнста.