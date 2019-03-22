2019-03-22T20:06:38+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Глядя в телевизор : Елена Малышева отчитала школьника, который спас умирающего в самолете. Права ли она?

Сергей Ефимов и Егор Арефьев - о главных телесобытиях неделиСергей Ефимов и Егор Арефьев - о главных телесобытиях недели

Сергей Ефимов и Егор Арефьев - о главных телесобытиях недели

Елена Малышева отчитала школьника, который спас умирающего в самолете. Права ли она?

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Главные темы:

- Возвращенцы: некогда известные ведущие, затем лишенные эфира, вернулись. Алексей Пивоваров - птенец гнезда Парфенова, документалист и медиаменеджер, презентовал ютуб-канал «Редакция». Михаил Шац, как мы уже рассказывали, будет вести шоу «Дело было вечером» на СТС. А кумир подростков Сергей Дружко вновь ведет программу «За гранью реального» на Че!

- Елена Малышева слегка наехала на школьника, который спас пассажира самолета. Посоветовала не звездить и впредь не лезть не в свое дело, мол, ребенку не положено спасать людей.

- «Голос. Дети». В проекте заканчиваются слепые прослушивания. Кто там самый клевый?

- Жену Евгения Петросяна после его развода с Еленой Степаненко стал играть мужчина.

Концерты театра Евгения Петросяна расписаны до конца весны — ни на одном из них его бывшая жена выступать не будет. Парные номера в программе остались, однако в них роль женщины временно играет юморист Михаил Белов.

- Стало известно, как пишутся шутки в Камеди Клаб. Таир Мамедов — это который пародировал «скандалы, интриги, расследования» уехал жить в Калифорнию, рассказал, как в Сеть попало видео, на котором резиденты курят марихуану. Папарацци проникли на день рождения Батрутдинова под видом курьеров с подарком от Эрнста.

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Тема: Коррупция! Деньги! Любовь! "Год культуры" - комедия о русской жизни, которая рассмешила Путина.

В студии: Егор АРЕФЬЕВ, Сергей ЕФИМОВ

В гостях: Валерия ШКИРАНДО, Мария АХМЕТЗЯНОВА
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