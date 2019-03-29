Ваш дом : Покупка квартиры - на какие факторы обратить внимание

29 Март 16:58 2019-04-01T20:06:26+03:00

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Покупка квартиры - на какие факторы обратить внимание 00:00 00:00

Каковы главные тренды рынка недвижимости в этом году? На что стоит обратить внимание при покупке квартиры? И почему недоверие к застройщику постепенно уходит в прошлое? Эти вопросы обсуждают на выставке «Недвижимость-2019», которая проходит в Гостином дворе. В открытой студии Радио «Комсомольская правда» директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт. Он отметил основные тенденции рынка.

- Это очень просто. Главный тренд 2019 года, начала его, он абсолютно совпадает с главным трендом 2018 года, что нас не может не радовать, и вы сейчас поймете почему. Потому что в 2018 году наш, например, жилой комплекс «Лучи» стал самым продаваемым в старой Москве в своем классе, в комфорт-классе. А наш жилой комплекс «ЗИЛАРТ» стал одним из самых продаваемых в бизнес-классе. И эта тенденция, к нашему счастью, продолжается и в этом году. Это для нас главный тренд. Вопрос доверия, вопрос недостроя… «Недострой» - это вообще такое стоп-слово, по всем исследованиям, люди очень его боятся и из-за этого зачастую не совершают ту или иную покупку. Когда какие-то жилые комплексы уже вырастают, как грибы, из котлованов, уже видны очертания… А уж когда, как в нашем случае, некоторые очереди сданы и заселены, и есть хороший отклик от реальных людей, от жителей, конечно же, это работает как рекомендации, как сарафанное радио, люди видят настоящий проект, видят, что все будет достроено. Ну и плюс к тому, конечно же, известная компания-застройщик – все-таки «Группа ЛСР» 25 лет на рынке и ни одного несданного дома не существует.