2019-04-01T20:08:18+03:00
Ваш дом

Ваш дом : Главные тренды рынка недвижимости в 2019 году

Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр ЗильбертДиректор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт

Говорим об этом с директором по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александром Зильбертом

Главные тренды рынка недвижимости в 2019 году

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Почему одни квартиры продаются лучше, а другие стоят пустыми по несколько лет? На какие факторы стоит обратить внимание при покупке недвижимости, чтобы не жалеть о потраченных деньгах? Это стало одной из тем выставки «Недвижимость-2019». В Гостином дворе работает открытая студия Радио «Комсомольская правда». Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт отметил, что больше всего волнует покупателей.

- Топ-3 факторов, на которые обращают внимание потенциальные покупатели, например, те, кто сейчас находится на нашей выставке «Недвижимость от лидеров», они обращают внимание на цену, притом не на то, чтобы было дешево, а чтобы это было, выражаясь английским языком, reasonable, чтобы была приемлемая цена для данного конкретного человека. Дальше – соответственно, на рекомендации людей, причем не каких-то фриков из интернета. Сейчас все уже устали от фейк-ньюс, они не доверяют просто интернету, они доверяют своим знакомым, знакомым знакомых людей, которых они хоть чуть-чуть знают.

И третье – это, конечно, репутация застройщика, чтобы он был надежным, и чтобы не произошло какого-то недостроя и потери денег. У «Группы ЛСР» все эти три фактора в ее ведущих застройках сочетаются сейчас – в «Лучах» введена первая очередь, в «ЗИЛАРТе» 4 дома первые сданы в эксплуатацию в 2018 году. И люди это видят, люди общаются с другими людьми, видят отзывы и, конечно, с любовью относятся к нашим проектам, за что им большое спасибо.

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