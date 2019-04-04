2019-04-04T11:12:33+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году, при этом треть сограждан отказывается от посещения врачей

Михаил Антонов и Мария Баченина с главными новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина с главными новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина с главными новостями

Главное - вовремя : 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году, при этом треть сограждан отказывается от посещения врачей

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Главные темы:

- 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году.

- Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей. Россияне не ходят к врачам из-за нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь, следует из данных Росстата. Половина тех, кто заболел и не дошел до медицинской организации, занимались самолечением.

- Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны.

- В Совфеде предложили платить 50 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.

- Средний возраст начинающего предпринимателя в России составляет 27—28 лет.

- Владимир Кузьмин женился на девушке моложе его почти на 40 лет.

- Порошенко согласился с условиями Зеленского: «Стадион, так стадион». При этом лидер Незалежной посоветовал сопернику ознакомиться с правилами дебатов, прописанными в законе о выборах президента Украины.

- Татарстан богат на таланты. Председатель союза писателей Татарстана Данил Салихов спел на школьном уроке.+

- Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей Москвы.

- Почему люди, подобно птицам не летают в Крым. Рассказывает Николай Варсегов.

- Россиян и американцев назвали самыми невоспитанными туристами.

- Куда пропали воробьи? Разбираемся в ситуации.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Медсестрам запретят оказывать косметологические услуги.

- Астраханцы могут задать вопрос священнику по WhatsApp. "Задай вопрос священнику" - это долгосрочный миссионерско-просветительский проект. Его цель — помочь советом и информацией всем тем, кто интересуется религией, христианским вероучением, а также дать разъяснения позиции Русской Православной Церкви по различным вопросам.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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