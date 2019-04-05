Игорь Стрелков: «Люди, устроившие переворот на Украине на западные деньги, не простят нам Крым»
Спецпроект «Непокоренные»: 5-летию войны на Донбассе посвящается
Игорь Стрелков: «Люди, устроившие переворот на Украине на западные деньги, не простят нам Крым»
Специальный проект «Непокоренные» Ивана Панкина посвящен 5-летию войны на Донбассе. Экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков, военные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц, а также военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец вспоминают, как начиналась битва за ДНР и ЛНР.