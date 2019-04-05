2019-04-05T19:14:22+03:00
История за пределами учебников
Виктор БАРАНЕЦАлександр КОЦДмитрий СТЕШИНИван ПАНКИН

Игорь Стрелков: «Люди, устроившие переворот на Украине на западные деньги, не простят нам Крым»

Донецк. Место, которое разбомбила украинская армияДонецк. Место, которое разбомбила украинская армияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спецпроект «Непокоренные»: 5-летию войны на Донбассе посвящается

Игорь Стрелков: «Люди, устроившие переворот на Украине на западные деньги, не простят нам Крым»

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Специальный проект «Непокоренные» Ивана Панкина посвящен 5-летию войны на Донбассе. Экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков, военные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц, а также военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец вспоминают, как начиналась битва за ДНР и ЛНР.

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История за пределами учебников

Тема: Спецпроект «Крым Наш» : Наталья Поклонская: «Никакое разочарование не повлияет на вкус победы «Крымской весны»

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН, Андрей БАРАНОВ, Иван ПАНКИН

В гостях: Наталья ПОКЛОНСКАЯ
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