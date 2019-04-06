Темы дня : Льготная ставка в 6% для многодетных семей теперь будет действовать бессрочно, а детям для развития нужно читать книги на ночь

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-06T16:33:13+03:00

Льготная ставка в 6% для многодетных семей теперь будет действовать бессрочно, а детям для развития нужно читать книги на ночь 00:00 00:00

Главные темы:

- Кабинет министров расширил ипотеку под 6% для многодетных семей на весь срок кредита.

- Объём теневой экономики России составляет больше 20 % ВВП. Такие данные представил Центробанк. Это значит, что 23 трлн. рублей, то есть полтора годового бюджета страны - сворованы.

- Хлеб в России должен стоить 80 рублей. С таким предложением (или даже призывом) на этой неделе выступил гендиректор омского завода “Хлебодар” Аркадий Гольдштей. По его мнению, цену необходимо привязать к стоимости топлива, и умножить на два - как на Западе В России бензин по 40 рублей, умножаем - получается 80.

- Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры.

- Футбол. Сегодня состоится “дерби всея Руси” Спартак - ЦСКА.

- Ребенок, которому не читают на ночь, к 5 годам теряет 1 миллион 400 тысяч слов.