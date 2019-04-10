2019-04-10T23:05:08+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Предыстория: мысли, факты, суждения : Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр.

Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактахИван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах

Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах

Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр.

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Главные темы:

- Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр. Кто и как разрабатывал тюремные распорядки?

- Восточные единоборства в СССР.Почему их запрещали.

- Миф об "изнасилованной Германии" сочинил Геббельс?

- 100 лет назад умер Яков Свердлов. Кому была выгодна смерть "Дьявола революции"?

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