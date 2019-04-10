Предыстория: мысли, факты, суждения : Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр.
Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах
Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах
Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр.
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Главные темы:
- Содержание зеков в 1920-х: хорошее питание, отпуск, театр. Кто и как разрабатывал тюремные распорядки?
- Восточные единоборства в СССР.Почему их запрещали.
- Миф об "изнасилованной Германии" сочинил Геббельс?
- 100 лет назад умер Яков Свердлов. Кому была выгодна смерть "Дьявола революции"?