Был бы повод : Напечатан «Конёк-Горбунок», прошел первый субботник, начинается строительство главного здания МГУ
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Напечатан «Конёк-Горбунок», прошел первый субботник, начинается строительство главного здания МГУ
Главные темы:
- Напечатан «Конёк-Горбунок».
- Проходит первый субботник.
- На Воробьевых горах строят главное здание МГУ.
- Умирает Аркадий Северный.
- Записана песня Rock Around the Clock, положившая начало рок-н-роллу.