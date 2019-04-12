2019-04-12T15:31:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Напечатан «Конёк-Горбунок», прошел первый субботник, начинается строительство главного здания МГУ

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Напечатан «Конёк-Горбунок», прошел первый субботник, начинается строительство главного здания МГУ

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Главные темы:

- Напечатан «Конёк-Горбунок».

- Проходит первый субботник.

- На Воробьевых горах строят главное здание МГУ.

- Умирает Аркадий Северный.

- Записана песня Rock Around the Clock, положившая начало рок-н-роллу.

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