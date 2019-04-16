2019-04-16T09:47:57+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Дави на газ : Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Автоэксперт Кирилл Васильев - о главных автомобильных новостяхАвтоэксперт Кирилл Васильев - о главных автомобильных новостях

Автоэксперт Кирилл Васильев - о главных автомобильных новостях

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

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Главные темы:

- Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра.

- Самые уязвимые места автомобиля. Отвечает эксперт.

- Почему сами китайцы не ездят на китайских машинах?

- Ravon готовит производство в России. Узбекский автопроизводитель будет выпускать автомобили на черкесском заводе Derways.

- Highlander, Sonata и еще 9 новинок одного из старейших автосалонов в Нью-Йорке.

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8 Апреля 2019 8:03 - 8:45

Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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