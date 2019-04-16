Дави на газ : Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-16T09:47:57+03:00

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра 00:00 00:00

Главные темы:

- Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра.

- Самые уязвимые места автомобиля. Отвечает эксперт.

- Почему сами китайцы не ездят на китайских машинах?

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- Highlander, Sonata и еще 9 новинок одного из старейших автосалонов в Нью-Йорке.