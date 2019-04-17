Инспектор гаджетов : Microsoft выпустит беспроводные наушники, а Samsung показал телевизор за 6 млн рублей
Андрей Рябцев - о гаджетах и технологиях, меняющих нашу жизнь
Андрей Рябцев - о гаджетах и технологиях, меняющих нашу жизнь
Microsoft выпустит беспроводные наушники, а Samsung показал телевизор за 6 млн рублей
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Главные темы:
- Microsoft собрался конкурировать с Apple в сфере беспроводных наушников.
- Samsung выкатил на российский рынок самый большой телевизор стоимостью 6 миллионов рублей.