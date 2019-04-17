2019-04-17T13:11:30+03:00
Инспектор гаджетов
Андрей РЯБЦЕВ@zzsmysl

Инспектор гаджетов : Microsoft выпустит беспроводные наушники, а Samsung показал телевизор за 6 млн рублей

Андрей Рябцев - о гаджетах и технологиях, меняющих нашу жизньАндрей Рябцев - о гаджетах и технологиях, меняющих нашу жизнь

Андрей Рябцев - о гаджетах и технологиях, меняющих нашу жизнь

Microsoft выпустит беспроводные наушники, а Samsung показал телевизор за 6 млн рублей

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Главные темы:

- Microsoft собрался конкурировать с Apple в сфере беспроводных наушников.

- Samsung выкатил на российский рынок самый большой телевизор стоимостью 6 миллионов рублей.

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В студии: Андрей РЯБЦЕВ
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