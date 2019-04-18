Темы дня : Новый экологический налог, визит президента Эстонии и концерт десятилетия Пугачевой

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-18T15:57:22+03:00

Новый экологический налог, визит президента Эстонии и концерт десятилетия Пугачевой 00:00 00:00

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00:44 В России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его словам, финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в воду - на новый налог. И он может стать дополнительным стимулом в использовании современных технологий очистки.

04:50 В Россию впервые за несколько лет приезжает президент Эстонии. Керсти Кальюлайд встретится сегодня с Владимиром Путиным. Хотя ранее она не собиралась посещать Москву до вступления в силу договора о границе - Россия не одобряет это соглашение из-за негативного отношения к русским в Эстонии.

Но, возможно это тот самый случай, когда мягко стелет, да жёстко спать. В преддверии поездки в Россию Кальюлайд, например, заявила, что использование русского языка в школах несёт угрозу эстонской культуре. Если говорить о других угрозах, то в Прибалтике постоянно проводятся учения НАТО. Так, прошлым летом прошли крупнейшие военные манёвры, на суше, в море и воздухе - «Удар меча», «Удар молнии», «Балтопс».

12:05 Водителей каршеринговых машин могут заставить проходить идентификацию. Для этого автомобили надо будет оборудовать видео-камерами. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, направив обращение министру транспорта. Краткосрочная аренда автомобилей - сейчас это один из самых динамичных секторов бизнеса. Но вместе с ростом экономических показателей повышается и другая статистика, печальная.

15:18 Историю молодой мамы из Омска обсуждает вся страна. К рождению ребёнка Сание Абдуллиной мэрия подарила цветы и сертификат в детский магазин. Каково же было удивление Сании, когда она получила требование из налоговой.

19:50 Выступлением десятилетия стал юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. После многолетнего перерыва примадонна, отметив 70-летие, вышла на главную сцену страны - кремлёвскую. Было много премьер - их певица специально подготовила для шоу. И, конечно, спела старые хиты. Билеты появились в продаже задолго до представления, раскупили их сразу же. А потом перепродавали за сумасшедшие деньги. Наш корреспондент Мария Ремизова побывала на этом концерте и рассказывает, как всё прошло. Слушаем!

25:12 Американец, которого избил полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, выступил с неожиданным заявлением. Майкл Коул в своём фейсбуке опубликовал пост, где написал о том, что он думает о футболисте, а также высказался о всех россиянах. Американец также попросил журналистов поскорее уйти с лестничной площадки его дома, обозвав их "жалкими и ничтожными людьми".

Несмотря на то, что инцидент урегулирован, клуб "Спартак" не собирается прощать Аяза Гулиева - к нему применили "строгие дисциплинарные санкции".

27:55 Избитые Пак и Гайсин не простили Кокорина и Мамаева. Реальный срок стал реальностью.