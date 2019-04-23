2019-04-23T10:23:43+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : До 9 лет тюрьмы: Совфед одобрил ужесточение наказания за побег с места ДТП

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостямиКирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

До 9 лет тюрьмы: Совфед одобрил ужесточение наказания за побег с места ДТП

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Главные темы:

НОВОСТИ

- Совет Федерации одобрил ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП.

- Названа средняя стоимость летнего комплекта резины.

- Спортивный кроссовер Kia на базе Hyundai Creta вышел на тесты.

- Мощность автомобилей Hyundai и Kia можно будет настроить через смартфон.

- В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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