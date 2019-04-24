2019-04-24T16:14:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Ким Чен Ыну покажут «Лебединое озеро», ветеран рассказал, как спас отца Путина, цену на бензин заморозят

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Ким Чен Ыну покажут «Лебединое озеро», ветеран рассказал, как спас отца Путина, цену на бензин заморозят

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Главные темы:

- Ким Чен Ын прибыл на остров Русский. Ему приготовлена очень богатая программа - вплоть до балета «Лебединое озеро».

- В преддверии Дня Великой Победы страна вспоминает своих героев. Прошло 74 года, но до сих пор некоторые страницы истории остаются непрочитанными. Одну из них — о том, как спасали рядового Путина - изучил корреспондент "Комсомольской правды" в Петербурге - Дмитрий Делинский.

- Бензин в России дорожать не будет - нефтяники и правительство договорились о дальнейшем сдерживании цен. Финансовые потери от продажи топлива на внутреннем рынке нефтяным компаниям будут компенсированы за счет дополнительных акцизов на нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых.

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