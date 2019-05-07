Дави на газ : Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая
Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы
Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая
Главные темы:
- Байкеры официально открыли мотосезон.
- Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая.
В России заработал новый стандарт, позволяющий использовать новые знаки на дорогах, в том числе уменьшенного размера. В ГОСТе прописали и другие нововведения для водителей, но ГИБДД выступает против.
- Лайфхак: автоэксперты рассказали, как уберечь салон от палящего солнца
- Тест-драйв