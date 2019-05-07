2019-05-07T09:19:55+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая

Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросыКирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая

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Главные темы:

- Байкеры официально открыли мотосезон.

- Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая.

В России заработал новый стандарт, позволяющий использовать новые знаки на дорогах, в том числе уменьшенного размера. В ГОСТе прописали и другие нововведения для водителей, но ГИБДД выступает против.

- Лайфхак: автоэксперты рассказали, как уберечь салон от палящего солнца

- Тест-драйв

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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