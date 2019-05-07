Дави на газ : Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-07T09:19:55+03:00

Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая 00:00 00:00

Главные темы:

- Байкеры официально открыли мотосезон.

- Маленькие знаки и поворот на красный: что изменилось с 1 мая.

В России заработал новый стандарт, позволяющий использовать новые знаки на дорогах, в том числе уменьшенного размера. В ГОСТе прописали и другие нововведения для водителей, но ГИБДД выступает против.

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