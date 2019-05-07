Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как пережить катастрофу
Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей?
Главные темы:
- Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей? Многие сейчас начинают писать, что страдают от противоречивой информации, по тому же самолету СуперДжет. И высказывают мысль о том, что, может, не стоит такую информацию делать открытой? Стоит, дескать, дождаться мнения экспертов, а не слушать доморощенных аналитиков?
- В Луганске начался приём заявлений на получение российского гражданства.
- В Росстате рассказали, сколько россиян сидит в соцсетях.
- Как выйти из праздников и войти в рабочий режим.
- Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников.
- Мессенджеры начали идентифицировать пользователей по номеру телефона.
- Ошибка пилотов названа приоритетной в расследовании причин катастрофы в Шереметьево. Но народ ругает "Сухой", потому что боятся "перевода стрелок" на пилотов. Авиационный журналист Алексей Пивоваров ответил на главные вопросы по катастрофе.
- Российские города возглавили список самых экстремальных в мире.
- Коридоры власти.
- В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев.
- Обзор прессы.
- Поздравляем в прямом эфире кинорежиссёра, сценариста и продюсера, народного артиста России и Украины Владимир Бортко.
- Новости спорта.