2019-05-07T11:43:37+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей?

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как пережить катастрофуМихаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как пережить катастрофу

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как пережить катастрофу

Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей?

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Главные темы:

- Поток информации по авиакатастрофе: кому верить и как не сойти с ума от новостей? Многие сейчас начинают писать, что страдают от противоречивой информации, по тому же самолету СуперДжет. И высказывают мысль о том, что, может, не стоит такую информацию делать открытой? Стоит, дескать, дождаться мнения экспертов, а не слушать доморощенных аналитиков?

- В Луганске начался приём заявлений на получение российского гражданства.

- В Росстате рассказали, сколько россиян сидит в соцсетях.

- Как выйти из праздников и войти в рабочий режим.

- Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников.

- Мессенджеры начали идентифицировать пользователей по номеру телефона.

- Ошибка пилотов названа приоритетной в расследовании причин катастрофы в Шереметьево. Но народ ругает "Сухой", потому что боятся "перевода стрелок" на пилотов. Авиационный журналист Алексей Пивоваров ответил на главные вопросы по катастрофе.

- Российские города возглавили список самых экстремальных в мире.

- Коридоры власти.

- В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев.

- Обзор прессы.

- Поздравляем в прямом эфире кинорежиссёра, сценариста и продюсера, народного артиста России и Украины Владимир Бортко.

- Новости спорта.

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