2019-05-01T15:29:40+03:00
Темы дня
Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Путин сменил посла в Белоруссии, 49% россиян будут отмечать Первомай, завести собаку оказалось выгоднее кошки

Вероника Борисенкова - с главными новостями дняВероника Борисенкова - с главными новостями дня

Вероника Борисенкова - с главными новостями дня

Путин сменил посла в Белоруссии, 49% россиян будут отмечать Первомай, завести собаку оказалось выгоднее кошки

00:00
00:00

Главные темы:

- Россия сменила посла в Белоруссии. Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева, который сейчас занимает пост сенатора от Сахалинской области. Личность Мезенцева не была новой для Белорусской стороны, считает политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин.

До Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич, он проработал в Минске чуть больше полугода. МИД Белоруссии обвинил экс-посла в разрушении отношений между странами. Однако политический обозреватель "КП" Александр Гришин утверждает, что Бабич полностью выполнил свою миссию.

- Начались долгожданные выходные: дачи, шашлыки, путешествия. Как показывают социологические опросы, в последние годы многие россияне воспринимают Первомай лишь как дополнительный выходной и не считают его особенной датой.

Так, в 1994 году его отмечали 65 процентов опрошенных, а в 2019 - только 49 процентов. Не видят смысла в этом празднике и считают его неактуальным 18%. Еще 15% респондентов утверждают, что и так много праздников и нужно работать.

- Россиянам выгоднее заводить собаку. IT-компания АТОЛ выяснила, что содержание кошек обходится дороже. На них тратят на 6% больше денег. И это несмотря на то, что стоимость еды для собак в 1.5 раза выше. Этот феномен легко объяснить тем, что кошкам нужно покупать не только корм, - говорит ветеринарный врач Анна Кубатина.

- Концлагерь для животных! Так назвали передвижной цирк жители Челябинска. Собаки, хорьки и даже медведь несколько дней безвылазно просидели в обычном автобусе-пазике, совершенно не приспособленном для перевозки зверей. Тревогу подняли прохожие, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Инна Кумейко. Слушаем!

- Посмотрим, что происходит на Украине. Владимир Зеленский - в ожидании объявления даты своей инаугурации. Называют разные даты: 28 мая, 3 июня. Это станет известно в ближайшее время.

Так что теперь теперь уже бывшему шоумену и юмористу не до шуток. Хотя и на Украине, и в России его еще долго будут вспоминать как шутника. Вспоминаем старые шутки Зеленского!

Скачать передачу [mp3, 17.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Темы дня : В России вступили в силу новые законы, попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, Чичерина поспорила с Макаревичем из-за донбасских паспортов

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА
07:30
21:30
29 Апреля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Партнер Интерпола проверяет голосование в «Голос.Дети», а ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей, Милонов предложил меньше работать зимой

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Оператор "Игры престолов" оправдался за слишком темные сцены битвы
США вновь испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
В штабе Зеленского подтвердили, что его жена купила квартиру в Крыму
В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки
США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях
Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета
В Подмосковье мужчина покончил с собой во время переговоров с полицией
В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки