Темы дня : Путин сменил посла в Белоруссии, 49% россиян будут отмечать Первомай, завести собаку оказалось выгоднее кошки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-01T15:29:40+03:00

Путин сменил посла в Белоруссии, 49% россиян будут отмечать Первомай, завести собаку оказалось выгоднее кошки 00:00 00:00

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- Россия сменила посла в Белоруссии. Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева, который сейчас занимает пост сенатора от Сахалинской области. Личность Мезенцева не была новой для Белорусской стороны, считает политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин.

До Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич, он проработал в Минске чуть больше полугода. МИД Белоруссии обвинил экс-посла в разрушении отношений между странами. Однако политический обозреватель "КП" Александр Гришин утверждает, что Бабич полностью выполнил свою миссию.

- Начались долгожданные выходные: дачи, шашлыки, путешествия. Как показывают социологические опросы, в последние годы многие россияне воспринимают Первомай лишь как дополнительный выходной и не считают его особенной датой.

Так, в 1994 году его отмечали 65 процентов опрошенных, а в 2019 - только 49 процентов. Не видят смысла в этом празднике и считают его неактуальным 18%. Еще 15% респондентов утверждают, что и так много праздников и нужно работать.

- Россиянам выгоднее заводить собаку. IT-компания АТОЛ выяснила, что содержание кошек обходится дороже. На них тратят на 6% больше денег. И это несмотря на то, что стоимость еды для собак в 1.5 раза выше. Этот феномен легко объяснить тем, что кошкам нужно покупать не только корм, - говорит ветеринарный врач Анна Кубатина.

- Концлагерь для животных! Так назвали передвижной цирк жители Челябинска. Собаки, хорьки и даже медведь несколько дней безвылазно просидели в обычном автобусе-пазике, совершенно не приспособленном для перевозки зверей. Тревогу подняли прохожие, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Инна Кумейко. Слушаем!

- Посмотрим, что происходит на Украине. Владимир Зеленский - в ожидании объявления даты своей инаугурации. Называют разные даты: 28 мая, 3 июня. Это станет известно в ближайшее время.

Так что теперь теперь уже бывшему шоумену и юмористу не до шуток. Хотя и на Украине, и в России его еще долго будут вспоминать как шутника. Вспоминаем старые шутки Зеленского!