Темы дня : В России вступили в силу новые законы, попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, Чичерина поспорила с Макаревичем из-за донбасских паспортов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-01T15:44:43+03:00

В России вступили в силу новые законы, попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, Чичерина поспорила с Макаревичем из-за донбасских паспортов 00:00 00:00

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- Впереди последний месяц весны. Но это не только длинные выходные с пикниками на природе. В мае в России вступают в силу несколько законов. Индексация пенсий, пособия на карты Мир, дорожные знаки и многое другое. Подробнее расскажет Егор Зайцев. Слушаем!

- Очередная попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Об этом заявил действующий президент Николас Мадуро. Хуан Гуайдо, который еще в январе назвал себя новым лидером, заявил, в стране начинается "финальная часть "Операции Свобода". накануне Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро. Начались столкновения, более 70 человек пострадали.

Однако в пресс-бюро российского посольства рассказали, что ситуация уже нормализовалась и находится под контролем.

- Певица Юлия Чичерина поспорила с коллегой Андреем Макаревичем о паспортах для Донбасса. Музыкант написал в своем Фейсбуке, что забота о гражданстве ДНР и ЛНР, безусловно, трогает. Но лучше сначала заняться российскими школами, больницами и дорогами. Пост - уже традиционно - вызвал шквал комментариев и споров. Не осталась в стороне и певица Юлия Чичерина, которая не раз ездила в зону конфликта с концертами. Она заметила, что Макаревичу тоже не мешало бы там побывать, чтобы понять, зачем жителям самопровозглашенных республик русский паспорт.

Кстати, в Донецк и Луганск недавно прибыла гуманитарная миссия из Германии. Наши корреспонденты поговорили с представителем делегации. Депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн рассказал, какую помощь они оказывают детям из независимых республик.

- Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить контроль за качеством нефти. Об этом он заявил на встрече с главной Транснефти Николаем Токаревым. Так же глава страны потребовал объяснений - почему в трубе оказалось загрязненное хлором сырье, из-за которого Белоруссия остановила транзит. Токарев пояснил, что часть терминалов принадлежит частным предприятиям, которые и контролируют качество. В данном случаи произошло умышленное нарушение.

- В России начались майские праздники. Отдыхать будем с 1 по 5 мая включительно. Как на экономике в целом отражаются такие длинные выходные? Отвечает политолог Георгий Бовт. Слушаем!

Кстати, по статистике, многие россияне вовсе не собираются отдыхать в эти дни. Если вам тоже нужно выйти на работу, будьте готовы потребовать от начальства компенсацию. Объясняет юрист Олеся Путилова.

- Путешествие с ребенком: лучшие направления и наиболее удобный транспорт.