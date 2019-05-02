Главное - вовремя : Сажать или не сажать, вот в чем вопрос! Что нужно делать на даче

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-02T12:18:09+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными первомайскими темами

Сажать или не сажать, вот в чем вопрос! Что нужно делать на даче 00:00 00:00

Главные темы:

- Сажать или не сажать, вот в чем вопрос! Что нужно делать на даче.

- Кассиры в кинотеатрах теперь будут требовать паспорт.

- Заведующая детсадом в Краснодаре заставила целовать землю, называя его подонком и тварью.

- Концлагерь для животных! Так назвали передвижной цирк жители Челябинска. Собаки, хорьки и даже медведь несколько дней безвылазно просидели в обычном автобусе-пазике, совершенно не приспособленном для перевозки зверей. Тревогу подняли прохожие, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Инна Кумейко.

- Яндекс.Музыка подготовила плей-лист для шашлыков. А какая песня вашему настроению соответствует в данный момент?

- Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира.

- В Госдуму внесли проект закона о наказании чиновников за оскорбление граждан. Будут ли за это штрафовать и сажать должностных лиц?

- Пользователи соцсетей объявили бойкот агрохолдингу «Мираторг», глава которого Виктор Линник назвал любителей хамона и пармезана «балаболами», «закатившими истерику из ничего».

- В мае жениться - всю жизнь маяться? Проверяем народные обычаи и приметы!

- Анонсы кино.

- Новости спорта.