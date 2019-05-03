Главное - вовремя : Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-03T13:15:34+03:00

Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами 00:00 00:00

Главные темы:

- Одним из самых популярных видео в Ютубе стало видео, как мужчина готовит шашлык.

- Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами. По информации социологов, самые недовольные люди живут во Владикавказе, Хабаровске и Воронеже. Кроме того, в рейтинг наиболее несчастливых россиян вошли жители Петрозаводска, Ярославля, Калуги, Тамбова и Махачкалы. А вот самые довольные граждане живут во Владивостоке, Томске и Липецке.

- Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты.

- В Москве проходит пасхальная неделя добра. В рамках акции из приютов предлагают забрать животных. Причем, чаще стали брать беспородных.

- «Скоро не будет у вас врачей, немножко осталось»: в Краснодаре семеро медиков пойдут под суд за смерть 81-летней пациентки. В числе обвиняемых кандидат и доктор наук - светила здравоохранения считают, что этот процесс станет началом врачебных репрессий.

- Психолог выступила против того, чтобы детей наряжали в форму военных лет. Она считает, что это романтизация войны и фактически прославление смерти. Потому что война - это смерть. А вы за то, чтобы облачать детей в военную форму или против?

- В России планируют создать "службу воздушных маршалов".

- Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях.

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