2019-05-03T13:15:34+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами

00:00
00:00

Главные темы:

- Одним из самых популярных видео в Ютубе стало видео, как мужчина готовит шашлык.

- Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами. По информации социологов, самые недовольные люди живут во Владикавказе, Хабаровске и Воронеже. Кроме того, в рейтинг наиболее несчастливых россиян вошли жители Петрозаводска, Ярославля, Калуги, Тамбова и Махачкалы. А вот самые довольные граждане живут во Владивостоке, Томске и Липецке.

- Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты.

- В Москве проходит пасхальная неделя добра. В рамках акции из приютов предлагают забрать животных. Причем, чаще стали брать беспородных.

- «Скоро не будет у вас врачей, немножко осталось»: в Краснодаре семеро медиков пойдут под суд за смерть 81-летней пациентки. В числе обвиняемых кандидат и доктор наук - светила здравоохранения считают, что этот процесс станет началом врачебных репрессий.

- Психолог выступила против того, чтобы детей наряжали в форму военных лет. Она считает, что это романтизация войны и фактически прославление смерти. Потому что война - это смерть. А вы за то, чтобы облачать детей в военную форму или против?

- В России планируют создать "службу воздушных маршалов".

- Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 91.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Мая 2019 9:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта, Минздрав рассказал, сколько можно есть шашлыка на майских

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
24 Апреля 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Апреля 2019 7:46 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : В деле Кокорина и Мамаева главным стал стул, Минкульт думает, как помочь Нотр-Даму, а Госдума приняла закон о суверенном Рунете

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
9 Апреля 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
4 Апреля 2019 7:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году, при этом треть сограждан отказывается от посещения врачей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Захарова оценила идею Климкина об альтернативе "Бессмертному полку"
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
В ООН обеспокоены вынесенным Ассанжу приговором
Российские дипломаты встретились с осужденной в США Марией Бутиной
Украина близка к тому, чтобы начать закупать газ в США
В Верховную Раду внесли проект постановления об инаугурации Зеленского
Помпео летит в Лондон, чтобы отговорить Мэй от сотрудничества с Huawei
Коломойский вернется на Украину уже 3 мая
В Грузии 85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей
Австрийский канцлер заявил о поддержке "Северного потока-2"
Генерала Уолтерса назначили на пост главнокомандующего силами НАТО в Европе
Путин проведет Совет по физкультуре на тему роли регионов в развитии спорта
В Совфеде прокомментировали слова Климкина об "ответе" на акцию "Бессмертный полк"
Коломойский упрекнул Зеленского в том, что тот хочет встретиться с бизнесом «как с колхозом»
В Space X подтвердили, что космическая капсула Crew Dragon была разрушена
Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалификации Лионеля Месси за неспортивное поведение
Глава "Нафтогаза" признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту
В правительстве РФ опровергли данные о родственниках Медведевой в "Мираторге"
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия и Украина связаны только границей
В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФ
В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии состоится на следующей неделе
МИД РФ прокомментировал смену посла в Минске
Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордов
В Малайзии из-за обезьян в ДТП пострадали пятеро пожарных
"Арсенал" победил "Валенсию" 3:1 в полуфинале Лиги Европы
Трамп предложил демократам и республиканцам сотрудничать во благо США
Режиссер "Соника" после критики пообещал изменить дизайн персонажа
Эксперты признали Google Chrome самым популярным в мире браузером
В Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына