Главное - вовремя : Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами
Главные темы:
- Одним из самых популярных видео в Ютубе стало видео, как мужчина готовит шашлык.
- Социологи назвали города с самыми недовольными жизнью россиянами. По информации социологов, самые недовольные люди живут во Владикавказе, Хабаровске и Воронеже. Кроме того, в рейтинг наиболее несчастливых россиян вошли жители Петрозаводска, Ярославля, Калуги, Тамбова и Махачкалы. А вот самые довольные граждане живут во Владивостоке, Томске и Липецке.
- Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты.
- В Москве проходит пасхальная неделя добра. В рамках акции из приютов предлагают забрать животных. Причем, чаще стали брать беспородных.
- «Скоро не будет у вас врачей, немножко осталось»: в Краснодаре семеро медиков пойдут под суд за смерть 81-летней пациентки. В числе обвиняемых кандидат и доктор наук - светила здравоохранения считают, что этот процесс станет началом врачебных репрессий.
- Психолог выступила против того, чтобы детей наряжали в форму военных лет. Она считает, что это романтизация войны и фактически прославление смерти. Потому что война - это смерть. А вы за то, чтобы облачать детей в военную форму или против?
- В России планируют создать "службу воздушных маршалов".
- Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях.
- Новости спорта.