Был бы повод : Смерь Наполеона, арест Достоевского, рождение газеты «Правда» и презентация «Шанель №5»

СЕГОДНЯ 02:46 2019-05-05T11:51:08+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Смерь Наполеона, арест Достоевского, рождение газеты «Правда» и презентация «Шанель №5» 00:00 00:00

5 мая. В этот день в разные годы:

1821 год. Умирает Наполеон на острове святой Елены в возрасте 51 года.

1849 год. Федор Достоевский арестован и заключен в Петропавловскую крепость по делу петрашевцев.

1912 год. День рождения газеты "Правды".

1921 год. В Париже показывают новинку - духи Шанель №5.

1999 год - Лара Фабиан выигрывает звание "Лучшей певицы стран Бенилюкса".