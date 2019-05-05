Был бы повод : Смерь Наполеона, арест Достоевского, рождение газеты «Правда» и презентация «Шанель №5»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Смерь Наполеона, арест Достоевского, рождение газеты «Правда» и презентация «Шанель №5»
5 мая. В этот день в разные годы:
1821 год. Умирает Наполеон на острове святой Елены в возрасте 51 года.
1849 год. Федор Достоевский арестован и заключен в Петропавловскую крепость по делу петрашевцев.
1912 год. День рождения газеты "Правды".
1921 год. В Париже показывают новинку - духи Шанель №5.
1999 год - Лара Фабиан выигрывает звание "Лучшей певицы стран Бенилюкса".