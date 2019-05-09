2019-05-09T00:03:06+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИН@radio_kp

Предыстория : История празднования 9 мая и первого Парада Победы

На параде показали то, на чем воевали: тяжелые танки «Иосиф Сталин-2» и средних Т-34, самоходки-«зверобои», чьи снаряды пробивали навылет броню обоих бортов немецких «Тигров» и «Пантер», батальоны легких СУ-76, прозванных «смерть четырех танкистов», знаменитые «катюши» и артиллерия всех калибровНа параде показали то, на чем воевали: тяжелые танки «Иосиф Сталин-2» и средних Т-34, самоходки-«зверобои», чьи снаряды пробивали навылет броню обоих бортов немецких «Тигров» и «Пантер», батальоны легких СУ-76, прозванных «смерть четырех танкистов», знаменитые «катюши» и артиллерия всех калибровФото: ТАСС

Иван Панкин рассказывает предысторию первого Парада Победы через сложные взаимоотношения Рокоссовского и Жукова

История празднования 9 мая и первого Парада Победы

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