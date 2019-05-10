2019-05-10T18:32:47+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Экономика с Михаилом Делягиным : Хотят ли россияне установить памятник Сталину в своих городах

Доктор экономических наук Михаил Делягин - с особым взглядом на события в стране и миреДоктор экономических наук Михаил Делягин - с особым взглядом на события в стране и мире

Доктор экономических наук Михаил Делягин - с особым взглядом на события в стране и мире

Хотят ли россияне установить памятник Сталину в своих городах

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Почему более 75% слушателей в прямом эфире передачи "Экономика с Михаилом Делягиным" проголосовали за установку памятника Сталину в своих населённых пунктах слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 45.6 МБ]
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