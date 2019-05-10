Экономика с Михаилом Делягиным : Хотят ли россияне установить памятник Сталину в своих городах
Доктор экономических наук Михаил Делягин - с особым взглядом на события в стране и мире
Доктор экономических наук Михаил Делягин - с особым взглядом на события в стране и мире
Хотят ли россияне установить памятник Сталину в своих городах
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Почему более 75% слушателей в прямом эфире передачи "Экономика с Михаилом Делягиным" проголосовали за установку памятника Сталину в своих населённых пунктах слушайте в плеере выше.