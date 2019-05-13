Главное - вовремя : Дочери Доренко запретили его хоронить, Россия полыхает в лесных пожарах, советник Зеленского пообещал продолжение «войны с Россией»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-13T13:03:05+03:00

Валентин Алфимов и Мария Баченина - о главных темах вторых майских

Дочери Доренко запретили его хоронить, Россия полыхает в лесных пожарах, советник Зеленского пообещал продолжение «войны с Россией» 00:00 00:00

Главные темы:

- Умер Сергей Доренко. Его дочери устроили скандал, обвинили жену Доренко в отравлении отца и отменили похороны.

- Россия полыхает в лесных пожарах.

- Советник Зеленского пообещал продолжение новым президентом «войны с Россией» и Донбассом. А Порошенко заявил, что он создал «одну из самых сильных армий Европы».

- В Самаре военные подарили ветеранам личный парад под окнами с песнями и поздравлениями.

- Как правильно выходить из долгих праздников.

- Профессию Кокорина посчитали непригодной для СИЗО.

- Пиарщица из Тамбова насмехается над учителями и их зарплатой.

- Коридоры власти.

- 9 мая в подарок 96-летняя жительница Сызрани Агния Фирстова получила свой портрет, написанный в... 1944 году в военном госпитале раненым разведчиком.

- Стриптиз на 9 мая от экс-жены депутата подмосковного города Щелково от партии «Единая Россия» Алексея Яковлева.

- Обзор прессы.

- Россияне заявили о готовности работать без нужды в зарплате.

- Новости спорта.