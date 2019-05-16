Темы дня : Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-16T13:50:53+03:00

Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных 00:00 00:00

В Екатеринбурге не утихают споры вокруг строительства храма в сквере у Драмтеатра. Выступления активистов продолжились вечером в среду, это был уже третий день протестов. Сегодня суд рассмотрел дела участников митинга. 21 человек арестованы на срок от двух до десяти суток.

Тем временем, наш спецкор Дмитрий Стешин, который сейчас находится в Екатеринбурге, увидел все признаки готовящегося майдана. Он рассказывает об ошибках властей и дальнейшем развитии событий.