2019-05-17T13:58:21+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Кончина Екатерины I, премьера Дягилевских сезонов, национализация церковного имущества

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Кончина Екатерины I, премьера Дягилевских сезонов, национализация церковного имущества

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17 мая. В этот день в разные годы:

1727 год - умирает первая российская императрица Екатерина I.

1909 год - начало первых балетных русских сезонов Дягилева в Париже.

1919 год - в России объявляется национализация церковного и монастырского имущества.

1941 год - в "Правде", за 36 дней до начала Великой Отечественной войны начинают писать о растущей мощи Красной Армии.

1987 год - в Вене на Фестивале мира поёт Алла Пугачева.

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