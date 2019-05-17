2019-05-17T20:08:22+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : На Украине массово увольняются министры, Путин назвал лазеры главным оружием России, у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

На Украине массово увольняются министры, Путин назвал лазеры главным оружием России, у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей

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Главные темы:

- На Украине в преддверие инаугурации избранного президента Владимира Зеленского началась громкая волна отставок. Павел Климкин, глава министерства иностранных дел написал заявление и по этому поводу даже записал красивое пафосное видео в фейсбуке.

Вторым на очереди стал Александр Турчинов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он оправдывается тем, что Порошенко его назначил, вот он с ним и уходит.

- Владимир Путин назвал главное оружие России XXI века. Это новейшие лазерные комплексы, сказал президент на совещании по развитию Воздушно-космических сил.

- Полковника ФСБ Кирилла Черкалина обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов, а при обысках изъяли порядка 12 миллиардов рублей.

- Московские следователи и врачи до сих пор не могут установить личность девочки, которую вчера неизвестная женщина (не исключено, что мама) оставила в поликлинике №15. Еще вечером ребенка перевезли в Детскую инфекционную клиническую больницу №6. Сама девочка чувствует себя уже лучше (в больницу её привезли с небольшой температурой). С людьми общается и нисколько их не боится. Развита на свои три года - нормально, это рассказала детский Омбудсмен Анна Кузнецова - она провела с ней несколько часов.

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