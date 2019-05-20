Темы дня : Клиенты «Сбербанка» жалуются на новый вид мошенничества, Деливери Клаб оскандалился с рекламой, житель Новоалтайска гоняет на БТР

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-20T16:41:29+03:00

Клиенты «Сбербанка» жалуются на новый вид мошенничества, Деливери Клаб оскандалился с рекламой, житель Новоалтайска гоняет на БТР 00:00 00:00

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- Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества.

Системы самообслуживания надёжно защищены, сообщили в крупнейшем российском банке. Там добавили, что для обеспечения безопасности клиентам при использовании банкоматов стоит внимательно ознакомиться с информацией на экране , а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платёжных терминалов. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает её и отходит. Если в течение полутора минут карту вставляет другой клиент, то с неё автоматически списываются средства по предыдущему запросу.

Но достаточно ли заявления Сбербанка? Этот вопрос мы зададали руководителю агенства по кибербезопасности, участнику экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгению Лифшицу. Слушаем!

Мы захотели провести свой эксперимент. Экономический обозреватель КП Евгений Беляков решил смоделировать ситуацию.

- На пиар-рынке разгорелся новый скандал. На этот раз шумиху поднял сервис доставки еды Деливери Клаб. Если верить рекламным плакатам, курьерами там работают журналисты, учителя, спортсмены и артисты.

- Житель Новоалтайска Валерий Бабайлов исполнил своё заветное желание — он купил БТР. Машина была в очень плохом состоянии, мягко скажем - не боевом. Но сибиряк отремонтировал её - и теперь гоняет на броневике по всему краю.

- 20 мая - День Волги. Этот праздник, которому несколько лет, в этом году впору отмечать со слезами на глазах. Главная река страны стремительно мелеет. Вода уходит, оставляя десятки километров высушенной земли.