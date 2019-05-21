2019-05-21T15:18:47+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве, в Центральной России уже начали тлеть торфянники

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве, в Центральной России уже начали тлеть торфянники

00:00
00:00

Главные темы:

- В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве.

Спецборт МЧС доставил на Кольский полуостров тела 12-ти погибших и одну урну с прахом. Траурные мероприятия проходит в нескольких городах.

- Российское отделение Гринписа предупредило МЧС о том, ситуация 2010 года, когда европейская части страны задыхалась от смога, может повториться. Экологи обнаружили тлеющие торфяники в нескольких регионах. По их словам, хуже всего ситуация в Ленинградской и Псковской областях. Несмотря на растущую угрозу, избежать массовых пожаров пока возможно - говорит руководитель противопожарного проекта "Гринписа" Григорий Куксин.

Тем временем, синоптики не ожидают сильных отклонений от климатической нормы. Засухи не будет, температура установится средняя для летних месяцев.

Хотя это и не исключает появления очагов возгорания, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В случае появления смога медики рекомендуют особо внимательно относиться к своему здоровью. Врач-отоларинголог Александр Горовой напоминает, что необходимо использовать маски, а в дни обострения стараться не выходить на улицу.

Скачать передачу [mp3, 7.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке
Зеленский предложил согражданам не обращаться к нему по имени и отчеству
В Госдуме предложили выплачивать компенсации за отсутствие мест в детсадах
Грузия планирует продолжать замену советского вооружения на оружие производства стран НАТО
Ученица французской школы в Москве изрезала и искусала школьника: мальчик в больнице
В результате массового ДТП в Подмосковье погибли три человека
В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания
Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей
Россияне начали продавать свои смартфоны Huawei
Родственники погибших военнослужащих получат новые льготы
Американские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Арктикой
"Булгаковский знак" в Москве возьмут под круглосуточную охрану
Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы
«Просто дурак и идиот»: польский активист о запрете песни «Темная ночь»
Зеленский собирается обсудить с Порошенко освобождение украинцев, задержанных в России
На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене и захвате власти
Джордж Мартин рассказал о финале "Песни Льда и Пламени"
Дело Абызова: суд продлил срок задержания предполагаемым соучастникам
Google: обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней
Президент Абхазии: действия лидеров оппозиции говорят о попытках захвата власти
Предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии рассмотрят 27 мая