Темы дня : В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве, в Центральной России уже начали тлеть торфянники

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-21T15:18:47+03:00

В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве, в Центральной России уже начали тлеть торфянники 00:00 00:00

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- В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметьеве.

Спецборт МЧС доставил на Кольский полуостров тела 12-ти погибших и одну урну с прахом. Траурные мероприятия проходит в нескольких городах.

- Российское отделение Гринписа предупредило МЧС о том, ситуация 2010 года, когда европейская части страны задыхалась от смога, может повториться. Экологи обнаружили тлеющие торфяники в нескольких регионах. По их словам, хуже всего ситуация в Ленинградской и Псковской областях. Несмотря на растущую угрозу, избежать массовых пожаров пока возможно - говорит руководитель противопожарного проекта "Гринписа" Григорий Куксин.

Тем временем, синоптики не ожидают сильных отклонений от климатической нормы. Засухи не будет, температура установится средняя для летних месяцев.

Хотя это и не исключает появления очагов возгорания, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В случае появления смога медики рекомендуют особо внимательно относиться к своему здоровью. Врач-отоларинголог Александр Горовой напоминает, что необходимо использовать маски, а в дни обострения стараться не выходить на улицу.