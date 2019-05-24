2019-05-24T15:13:41+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Захарова узнала об отставке Мэй от Радио «Комсомольская правда», а Россия будет биться с Финляндией за выход в финал чемпионата мира по хоккею

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Захарова узнала об отставке Мэй от Радио «Комсомольская правда», а Россия будет биться с Финляндией за выход в финал чемпионата мира по хоккею

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Главные темы:

- Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Терезы Мэй об отставке. Об уходе британского премьер-министра Захарова узнала от Радио "Комсомольская правда". Посмеявшись, она сказала "неожиданно". А после, представитель российского МИДа, прокомментировала эту новость коротким сообщением: "Мэй заканчивается июнем".

- Россия сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с Финляндией. Матч состоится в субботу. В тот же день за выход в финал сразятся сборные Канады и Чехии. Каковы шансы нашей сборной на выход в финал, рассказывает спортивный обозреватель Андрей Вдовин.

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В студии: Елена АФОНИНА
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