Темы дня : Захарова узнала об отставке Мэй от Радио «Комсомольская правда», а Россия будет биться с Финляндией за выход в финал чемпионата мира по хоккею

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-24T15:13:41+03:00

Захарова узнала об отставке Мэй от Радио «Комсомольская правда», а Россия будет биться с Финляндией за выход в финал чемпионата мира по хоккею 00:00 00:00

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- Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Терезы Мэй об отставке. Об уходе британского премьер-министра Захарова узнала от Радио "Комсомольская правда". Посмеявшись, она сказала "неожиданно". А после, представитель российского МИДа, прокомментировала эту новость коротким сообщением: "Мэй заканчивается июнем".

- Россия сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с Финляндией. Матч состоится в субботу. В тот же день за выход в финал сразятся сборные Канады и Чехии. Каковы шансы нашей сборной на выход в финал, рассказывает спортивный обозреватель Андрей Вдовин.