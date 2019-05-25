2019-05-25T15:49:27+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : В Хакасии нашли тела пропавших туристов, в 2023 году два чемпионата мира по хоккею будут проводиться в России

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В Хакасии нашли тела пропавших туристов, в 2023 году два чемпионата мира по хоккею будут проводиться в России

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Главные темы:

- Возобновившаяся в Хакасии спецоперация по поиску пропавших в прошлом году туристов, похоже, принесла первые плоды. В специализированной группе в социальных сетях появилось сообщение, что найдено тело одного из участников группы. Компания из трех мужчин и одной женщины пропала в конце ноября прошлого года. молодые люди уехали на снегоходах, но попали в снежный шторм и не вернулись. поиски начались в тот же день, но в конце декабря были прекращены из-за сложных погодных условий.

- Премьер-министр Великобритании заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что она должна покинуть и пост главы правительства. Пойти на этот шаг Мэй вынудили однопартийцы, в том числе члены кабинета министров. Основной причиной сложного положения премьер-министра стал провал Брекзита - она так и не смогла убедить коллег, что Британии стоит выйти из Евросоюза.

- В штабе Зеленского признали невозможность экономического разрыва с Россией.

- Сегодня Россия играет с Финляндией. Игра стартует в 16:15 по московскому времени. И она не станет легкой прогулкой для красной машины. Хотя и неожиданностей быть не должно - сборная России должна выигрывать в этом матче, считает хоккейный комментатор Владимир Дехтярев.

- Накануне прошел ежегодный конгресс Международной федерации хоккея, на котором приняли решение, что чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. В том же 2023-м году пройдет еще один чемпионат мира по хоккею, но уже среди молодежный команд. И вот этот турнир пройдет в Новосибирске. Два чемпионата мира по хоккею за один год в нашей стране. Это уникальное достижение.

- Курсы валют больше нельзя будет узнать на улице. Теперь все табло должны быть установлены только внутри помещений. Это касается и обычных щитов, стендов и перетяжек. Теперь информационные таблички будут только в банках и их филиалах, нелегалам же грозит штраф за нарушение.

- В России продолжают тушить лесные пожары. В нескольких регионах ситуация особенно сложная.

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