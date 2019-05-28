Главное - вовремя : Сто лет одиночества. Крупные российские города отстают от Москвы на целый век

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-28T11:54:04+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Сто лет одиночества. Крупные российские города отстают от Москвы на целый век 00:00 00:00

Главные темы:

- Российские города-миллионники отстают от Москвы на сто лет. Аналитики сравнили экономику крупнейших наших городов и пришли к выводу: вне столиц нет стимулов для развития.

- Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба.

- Мать забыла сына в торговом центре.

- В России магазины могут обязать принимать бутылки. Минприроды, Минпромторг и Минэкономики должны проработать вопрос о целесообразности возобновления практики сдачи бутылок в магазин и обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары.

- В России стали чаще заключать брачные контракты.

- Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии.

- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать аттестат только после сдачи анализа на употребление наркотиков.

- Чиновника из Хакасии, который набросился на журналистов, исключили из партии.

- «Как будто два разных человека»: студентку меда, которая сравнивала больных с колбасой и жабой, назвали прилежной. Педагоги надеются, что циничные посты от имени пятикурсницы выкладывали посторонние. А ее отец собирается уйти из больницы.

- Коридоры власти.

- Россияне стали в полтора раза чаще покупать летние авиабилеты в Анапу, Вену и на Бали.

- Опрос: каждый шестой пассажир ест в поезде ест лапшу быстрого приготовления.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.