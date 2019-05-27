2019-05-27T11:50:00+03:00
Экономика

Российские города-миллионники отстают от Москвы на сто лет

Аналитики сравнили экономику крупнейших наших городов и пришли к выводу: вне столиц нет стимулов для развития
Елена ОДИНЦОВА
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У большинства наших городов-миллионников нет стимулов для развитияУ большинства наших городов-миллионников нет стимулов для развитияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Средний российский город-миллионник отстает по уровню экономического развития от Москвы примерно на сто лет. Такие выводы следуют из исследования, проведенного Центром городской экономики КБ «Стрелка».

В России насчитывается 16 городов, где на начало 2019 года число жителей перевалило за миллион. Эксперты проанализировали экономику всех этих наших миллионников за период с 2010 по 2017 год.

Их общий вклад в ВВП (внутренний валовый продукт) России крайне существенен — в 2017 году он составил более 32%. Из этой доли 54% приходится на Москву, еще 15% - на Санкт-Петербург и 31% - на остальные 14 нестоличных миллионников. Валовый продукт столицы в расчете на душу населения превышает аналогичный показатель нестоличных собратьев более чем в два раза (1,3 млн руб. против 0,5 млн руб. в среднем).

Эти показатели, конечно же, сказываются на комфортности жизни в том или ином городе. В нестоличных миллионниках качество городской среды не просто ниже, чем в Москве, - оно хуже, чем в среднем по России.

При этом, как делают выводы аналитики, сами города в общем-то в этом не виноваты. Проблема в том, что большинство городов не распоряжаются в полной мере тем объемом ресурсов, которые они создают. Сравнив российские столичные миллионники с немецкими — Мюнхеном и Кельном — исследователи рассчитали, что наши города недополучают в среднем 5,2 млрд руб. в год (сравнивали динамику роста валового городского продукта — то есть сколько чего город создает — и рост доходов городской казны; в наших условиях, в сравнении с немецкими рост доходов значительно отстает от роста валового продукта)

Это известная проблема, о которой говорилось уже не раз: деньги с местного и регионального уровня в основном выкачиваются в центр.

Соотношение доходов городских бюджетов в расчете на одного горожанина в итоге такое (данные на 2017 год): 169 тыс. руб. в Москве, 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и 23 тыс. руб. в среднем в остальных миллионниках.

У большинства наших городов-миллионников нет стимулов для развития — делают неутешительный вывод эксперты. А могли бы стать драйверами роста нашей экономики — как это, собственно, в других странах и происходит. И, что также немаловажно, создать условия для комфортной жизни и развития людей не только в двух-трех-максимум пяти центрах на всю страну. Но для этого, как написано в исследовании, «нужно позволить городам максимально полно распоряжаться создаваемыми ими ценностями и реализовывать свое право на развитие».

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Первые расчеты по новому индексу качества городской среды, разработанному Минстроем и Дом.РФ совместно с КБ «Стрелка», будут готовы к 1 ноября 2019 года. Об этом, а также о сути методики и новом подходе к формированию городской среды рассказали на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, заместитель гендиректора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова и директор по проектам КБ "Стрелка" Дарья Буркова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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