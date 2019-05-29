2019-05-29T19:12:34+03:00
Национальный вопрос
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Александр КОЦАндрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Национальный вопрос : Зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива и как проиграть информационную войну на примере сериала «Чернобыль»

Зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива и как проиграть информационную войну на примере сериала «Чернобыль»Зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива и как проиграть информационную войну на примере сериала «Чернобыль»

Елена Афонина, Андрей Баранов и Александр Коц обсуждают это с политологом, ведущим научным сотрудником МГИМО Виктором Мизиным

Зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива и как проиграть информационную войну на примере сериала «Чернобыль»

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