2019-06-05T12:04:21+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Жара в столичном регионе идет на рекорд, а врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера»

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Жара в столичном регионе идет на рекорд, а врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера»

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Главные темы:

- Жара в столичном регионе идет на рекорд! Уже сегодня воздух прогреется до 27 градусов. А к выходным обещают все 33. Самая высокая температура в эти дни фиксировалась в 1948 и 1988 годах, тогда она поднималась до 32,7 градуса. В такую жару медики рекомендуют по возможности покинуть город.

- Врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера».

- Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках.

- В Краснодаре судья назвал бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете. Он готовится озвучить решение, удалять или нет негативные комментарии про врача-косметолога.

- Инспектор гаджетов.

- Лукьяненко: Городецкий снова в строю!

- Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму развития села до 2025 года. Политик заявил, что она охватывает весь спектр вопросов, которые касаются сельских жителей.

- Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ.

- Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы

В списке приоритетов не оказалось домоводства, истории искусства и военного дела

- В Госдуме предложили обязать агрегаторы такси сообщать о судимости водителей.

- Коридоры власти.

- Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом в качестве президента и заявил о готовности к переговорам с Россией.

- Обзор прессы.

- Поздравляем с днем рождения Валдиса Пельша.

- Новости спорта.

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