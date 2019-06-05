Главное - вовремя : Жара в столичном регионе идет на рекорд, а врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера»
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Жара в столичном регионе идет на рекорд, а врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера»
Главные темы:
- Жара в столичном регионе идет на рекорд! Уже сегодня воздух прогреется до 27 градусов. А к выходным обещают все 33. Самая высокая температура в эти дни фиксировалась в 1948 и 1988 годах, тогда она поднималась до 32,7 градуса. В такую жару медики рекомендуют по возможности покинуть город.
- Врачи призвали не кормить детей макаронами и сосисками «с утра и до вечера».
- Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках.
- В Краснодаре судья назвал бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете. Он готовится озвучить решение, удалять или нет негативные комментарии про врача-косметолога.
- Инспектор гаджетов.
- Лукьяненко: Городецкий снова в строю!
- Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму развития села до 2025 года. Политик заявил, что она охватывает весь спектр вопросов, которые касаются сельских жителей.
- Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ.
- Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы
В списке приоритетов не оказалось домоводства, истории искусства и военного дела
- В Госдуме предложили обязать агрегаторы такси сообщать о судимости водителей.
- Коридоры власти.
- Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом в качестве президента и заявил о готовности к переговорам с Россией.
- Обзор прессы.
- Поздравляем с днем рождения Валдиса Пельша.
- Новости спорта.