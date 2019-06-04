2019-06-04T14:03:36+03:00
Общество

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Политик заявил, что она охватывает весь спектр вопросов, которые касаются сельских жителей
Григорий ЛЕОРДА
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Дмитрий Медведев.Дмитрий Медведев.Фото: РИА Новости
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил новую государственную программу развития сельских территорий. Она рассчитана до 2025 года. Это произошло на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", - приводит слова Медведева ТАСС.

Со слов политика, программа "охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села". Это больше 37 миллионов человек.

Отметим, в конце мая Дмитрий Медведев совершил блиц-экскурсию по поселкам Воронежской области. Премьера интересовало, как развиваются сельские территории.

- Все выглядит прилично, цивилизованно, современно... Хорошо у вас, - похвалил Медведев местного губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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