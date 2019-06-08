Темы дня : Центральная Россия страдает от жары, сборная по футболу сегодня играет с самой слабой командой мира, в Беларуси новый посол

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-08T15:30:24+03:00

Центральная Россия страдает от жары, сборная по футболу сегодня играет с самой слабой командой мира, в Беларуси новый посол 00:00 00:00

Главные темы:

- Москва и Центральная Россия продолжает страдать от жары, а в Крыму настоящий апокалипсис, где непогода вчера бушевала с ночи и до самого вечера: затопленные подворья, размытые дороги, неработающие троллейбусы.

- Сегодня сборная России по футболу проведет третий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020. Все ждут от наших только победы, и по возможности - с разгромным счетом, ведь в соперниках сборная Сан-Марино — официально худшая команда мира. Согласно рейтингу ФИФА, она находится на 211 месте из 211 сборных.

- Троих футболистов "Черноморца" отстранили от футбола на 3 года, гендиректора "Урожая" и главного тренера "Черноморца" – на год. Наказали за так называемый "договорный" матч.

- В Беларуси новый глава дипмиссии: Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который сменил на этом посту Михаила Бабича.