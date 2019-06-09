Доверяй, но проверяй: куда тратят деньги хабаровские благотворители

9 Июнь 10:32 2019-06-10T08:50:49+03:00

Эфир 10_06_19 00:00 00:00

Помогать людям - это хорошо. Но у вас никогда не возникало желание проверить, куда пошли ваши деньги? Конечно, сначала все кажется чистым и прозрачным. Например, вам предлагают оказать содействие в организации праздника для детей из детского дома, и вы с удовольствием жертвуете из своего кармана. И вот, казалось бы, ну, что тут может быть не так. Может. Приходите на праздник, а на столе конфет и печенья будто «украли». Согласитесь, неприятно, когда из вас делают дурака. Сразу возникает вопрос: куда делась собранная сумма? Все просто из вашего кармана ее отправили в чужой карман, а на детях сэкономили. Эти ситуации не единичные. И именно они заставляют нас не доверять и просить отчеты за благие дела. Гости студии радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» - Юлий Коновалов, благотворитель, а также Юлия Цун и Федор Цун, организаторы проекта наставничества «Стань старшим другом». С 9 утра они рассказали, как благотворительность может превратиться в мошенничество, как стать наставником ребенку из детского дома и для чего этого вообще нужно.

А с самого утра мы подвели итоги минувшей недели. Включайте волну 88,3FM и слушайте «Это Хабаровск» с 8:00 до 10:00.