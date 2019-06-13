СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-13T14:47:30+03:00

Как журналист «Комсомолки» курьером в «Яндекс.Еде» работала 00:00 00:00

Корреспондент «Комсомолки» попробовала себя в роли курьера. Дина Карпицкая поработала в сервисе доставки «Яндекс.Еда» и узнала, кто эти люди c огромными коробами за спиной и что за публика без перерыва заказывает доставку ресторанных блюд на дом.