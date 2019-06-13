Как журналист «Комсомолки» курьером в «Яндекс.Еде» работала
Люди с яркими коробами заполонили улицы российских городовФото: Михаил ФРОЛОВ
О самых странных заказах, людях, заказывающих еду и отношении к курьерам рассказывает наш корреспондент Дина Карпицкая
Как журналист «Комсомолки» курьером в «Яндекс.Еде» работала
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Корреспондент «Комсомолки» попробовала себя в роли курьера. Дина Карпицкая поработала в сервисе доставки «Яндекс.Еда» и узнала, кто эти люди c огромными коробами за спиной и что за публика без перерыва заказывает доставку ресторанных блюд на дом.