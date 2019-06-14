2019-06-14T19:46:11+03:00
Особый случай
Антон АРАСЛАНОВ@radio_kp

Особый случай : «Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова

Антон Арасланов - о двух громких убийствах последнего времениАнтон Арасланов - о двух громких убийствах последнего времени

Антон Арасланов - о двух громких убийствах последнего времени

«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова

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Главные темы:

- «Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова.

- Загадочное убийство в Подмосковье: зачем беременной любовнице главы района кукла вуду.

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