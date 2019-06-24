Главное - вовремя : Владимир Ворсобин из Грузии: «Нашего человека ничем не проймешь. Люди спокойно догуливают свои отпуска»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-24T13:48:55+03:00

Владимир Ворсобин из Грузии: «Нашего человека ничем не проймешь. Люди спокойно догуливают свои отпуска» 00:00 00:00

Главные темы:

- Обозреватель «Комсомолки» Владимир Ворсобин из Грузии: «Нашего человека ничем не проймешь. Люди спокойно догуливают свои отпуска».

- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев ехать на отдых в Грузию вместо россиян.

- Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград.

- Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы".

- Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева в программе «Сегодня вечером» на Первом канале заявила, что лучшая диета в мире — средиземноморская.

- Российские учителя - одни из самых загруженных в мире. У российских педагогов рабочая неделя почти на 5 часов больше, чем у зарубежных коллег! Официально она занимает 43 часа, из которых почти 24 уходит на преподавание. А если посчитать затраты на подготовку к урокам и бумажную работу, то получается, что учителя трудятся почти 60 часов в неделю!

- Коридоры власти.

- Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

- Обзор прессы.

- ОМОН в пятницу вечером задержал более 20 человек в общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади в Москве. Задержания проходили в ходе совместного рейда полиции и одиозного движения "Лев против". Его активисты устраивают стычки с горожанами из-за распития спиртного и курения в общественных местах, отнимают у них алкоголь и сигареты и снимают происходящее на камеру. Это как минимум уже пятый визит радикалов на Хохловскую площадь за месяц.

- Новости спорта.