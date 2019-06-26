Не только автомат Калашникова и баллистические ракеты: Удмуртия завоевывает китайский рынок гражданских товаров
О том, что российская промышленность может предложить на международном рынке, и какие препятствия нужно преодолеть для этого, говорят глава республики Удмуртия Александр Бречалов и доктор технических наук Сергей Кобин
О том, что российская промышленность может предложить на международном рынке, и какие препятствия нужно преодолеть для этого, говорят глава республики Удмуртия Александр Бречалов и доктор технических наук Сергей Кобин
Не только автомат Калашникова и баллистические ракеты: Удмуртия завоевывает китайский рынок гражданских товаров
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