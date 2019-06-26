2019-06-27T17:48:17+03:00
Фарватер
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Не только автомат Калашникова и баллистические ракеты: Удмуртия завоевывает китайский рынок гражданских товаров

О том, что российская промышленность может предложить на международном рынке, и какие препятствия нужно преодолеть для этого, говорят глава республики Удмуртия Александр Бречалов и доктор технических наук Сергей КобинО том, что российская промышленность может предложить на международном рынке, и какие препятствия нужно преодолеть для этого, говорят глава республики Удмуртия Александр Бречалов и доктор технических наук Сергей Кобин

О том, что российская промышленность может предложить на международном рынке, и какие препятствия нужно преодолеть для этого, говорят глава республики Удмуртия Александр Бречалов и доктор технических наук Сергей Кобин

Не только автомат Калашникова и баллистические ракеты: Удмуртия завоевывает китайский рынок гражданских товаров

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Фарватер

Тема: Фарватер : Каким на самом деле должен быть Петербургский экономический форум, чтобы жизнь в России менялась к лучшему

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН, Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

В гостях: Сергей КОБИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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