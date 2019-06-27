2019-06-27T23:35:39+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНАнтон ЧЕЛЫШЕВ

Владимир Сунгоркин: «Внутригрузинскую разборку превратили в чемпионат по ненависти к России»

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин объясняет, что стоит за главными событиями в стране и миреГлавный редактор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире

Главный редактор «Комсомольской правды» про обиду Грузии, усталость россиян и аварию АН-24 в Бурятии

Владимир Сунгоркин: «Внутригрузинскую разборку превратили в чемпионат по ненависти к России»

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25 Апреля 2019 20:03 - 21:02

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В студии: Владимир СУНГОРКИН, Александр ЯКОВЛЕВ
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