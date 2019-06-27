Владимир Сунгоркин: «Внутригрузинскую разборку превратили в чемпионат по ненависти к России»
Главный редактор «Комсомольской правды» про обиду Грузии, усталость россиян и аварию АН-24 в Бурятии
Владимир Сунгоркин: «Внутригрузинскую разборку превратили в чемпионат по ненависти к России»
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