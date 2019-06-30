2019-07-01T12:28:03+03:00
Фарватер
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Почему так происходит?

За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли . Почему так происходит?За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли . Почему так происходит?

В чем причина массового сворачивания бизнеса – последствия кризиса или борьба с теневиками? Зачем России протекционизм? И чему нам стоит учиться у Китая? Спорят глава организации "Опора России" Александр Калинин и доктор технических наук Сергей Кобин

За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Почему так происходит?

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Гости:

- Глава организации "Опора России" Александр Калинин.

- Доктор технических наук Сергей Кобин.

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