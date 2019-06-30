За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Почему так происходит?
В чем причина массового сворачивания бизнеса – последствия кризиса или борьба с теневиками? Зачем России протекционизм? И чему нам стоит учиться у Китая? Спорят глава организации "Опора России" Александр Калинин и доктор технических наук Сергей Кобин
За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Почему так происходит?
Гости:
- Глава организации "Опора России" Александр Калинин.
- Доктор технических наук Сергей Кобин.