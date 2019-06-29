Бари Алибасов снимется в «Брате-3», а на Украине запретили показ фильма «Курск»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-29T12:32:56+03:00

Давид Шнейдеров и Алена Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Бари Алибасов снимется в Брате-3 00:00 00:00

Главные темы:

- Скоро начнутся съемки «Брата-3». И там якобы снимется Бари Алибасов.

- В Грузии решили не показывать кино на русском языке.

- Зюганов предложил создать худсовет для цензуры на ТВ.

- Цой жив. Алексей Учитель снимает фильм о музыканте, которому на этой неделе могло бы исполниться 57. Гарик Сукачев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» вспоминает о Цое.

- На Украине запретили показ фильма «Курск». Может ли Запад снять правдивое кино про Россию?

- «Дылда» - это успех или провал российского кино.

- Россияне любят собачек больше, чем игрушки. На какие фильмы россияне купили больше всего билетов.