2019-06-29T12:32:56+03:00
«Комсомольская правда» представляет
Давид ШНЕЙДЕРОВАлена МАРТЫНОВА

Бари Алибасов снимется в «Брате-3», а на Украине запретили показ фильма «Курск»

Давид Шнейдеров и Алена Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делаетДавид Шнейдеров и Алена Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Давид Шнейдеров и Алена Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Бари Алибасов снимется в Брате-3

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Главные темы:

- Скоро начнутся съемки «Брата-3». И там якобы снимется Бари Алибасов.

- В Грузии решили не показывать кино на русском языке.

- Зюганов предложил создать худсовет для цензуры на ТВ.

- Цой жив. Алексей Учитель снимает фильм о музыканте, которому на этой неделе могло бы исполниться 57. Гарик Сукачев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» вспоминает о Цое.

- На Украине запретили показ фильма «Курск». Может ли Запад снять правдивое кино про Россию?

- «Дылда» - это успех или провал российского кино.

- Россияне любят собачек больше, чем игрушки. На какие фильмы россияне купили больше всего билетов.

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В студии: Давид ШНЕЙДЕРОВ, Анна ПЕШКОВА
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