Бари Алибасов снимется в «Брате-3», а на Украине запретили показ фильма «Курск»
Давид Шнейдеров и Алена Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает
Бари Алибасов снимется в Брате-3
Главные темы:
- Скоро начнутся съемки «Брата-3». И там якобы снимется Бари Алибасов.
- В Грузии решили не показывать кино на русском языке.
- Зюганов предложил создать худсовет для цензуры на ТВ.
- Цой жив. Алексей Учитель снимает фильм о музыканте, которому на этой неделе могло бы исполниться 57. Гарик Сукачев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» вспоминает о Цое.
- На Украине запретили показ фильма «Курск». Может ли Запад снять правдивое кино про Россию?
- «Дылда» - это успех или провал российского кино.
- Россияне любят собачек больше, чем игрушки. На какие фильмы россияне купили больше всего билетов.