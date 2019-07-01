Евразийский ортопедический форум: зачем профессионалам встречаться на выставках
О впечатлениях от второго Евразийского ортопедического форума мы поговорили с его участниками в «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда»
Евразийский ортопедический форум: зачем профессионалам встречаться на выставках
Гости:
- Новикова Ольга - директор медицинского маркетинга компании "Никамед".
- Островская Мария - детский невролог, учредитель и креативный директор компании "Юнидокс" - производителя медицинской одежды.