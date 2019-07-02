Биодеградирующий металл: как при помощи новейших технологий лечить детей и как получить высокотехнологичные операции по полису ОМС
Про экономику здравоохранения и новые методы лечения говорим с участниками Евразийского ортопедического форума
Биодеградирующий металл: как при помощи новейших технологий лечить детей и как получить высокотехнологичные операции по полису ОМС
Гости:
- Овсянкин Анатолий Васильевич - главный врач федерального государственного учреждения "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава РФ" (г. Смоленск).
- Жук Игорь Васильевич - генеральный директор "Медицинской торговой компании".