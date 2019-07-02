2019-07-02T14:10:08+03:00
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Биодеградирующий металл: как при помощи новейших технологий лечить детей и как получить высокотехнологичные операции по полису ОМС

Евразийский ортопедический форум собрал множество участниковЕвразийский ортопедический форум собрал множество участников

Про экономику здравоохранения и новые методы лечения говорим с участниками Евразийского ортопедического форума

Биодеградирующий металл: как при помощи новейших технологий лечить детей и как получить высокотехнологичные операции по полису ОМС

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Гости:

- Овсянкин Анатолий Васильевич - главный врач федерального государственного учреждения "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава РФ" (г. Смоленск).

- Жук Игорь Васильевич - генеральный директор "Медицинской торговой компании".

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