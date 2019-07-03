СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-03T22:26:10+03:00

В Минобороны и Генштабе рассказали военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, что на самом деле случилось в подлодке, где погибло 14 моряков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неизвестные подробности трагедии в Баренцевом море: Пожар шел с ураганной скоростью, дыхательные маски плавились 00:00 00:00

В храмах Мурманска прошли панихиды по погибшим подводникам. В городе также состоялся траурный митинг в память о жертвах трагедии в Баренцевом море. Как город прощался с героями, рассказывает наш спецкор Дина Карпицкая.

Сергей Шойгу провёл совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Министр обороны заявил, что все погибшие были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы.

Жертвы трагедии были выходцами из разных регионов. По данным правительства Брянской области, среди погибших был уроженец областного города Почеп. Это 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно он ценою собственной жизни спас гражданского специалиста.

У моряка остались жена и двое детей, а совсем скоро супруга должна родить третьего, - рассказала нам его сестра Светлана Соловьева.

О том, что известно на данный момент о самом аппарате, его задачах, причинах пожара и работавших людях, рассказывают полковник Виктор Баранец и военкор Александр Коц. Слушаем!