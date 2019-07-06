СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-06T14:44:41+03:00

Россия простилась с погибшими моряками-подводниками, в Черном море из-за перегруза перевернулся катер, Федор Конюхов освоил самолет 00:00 00:00

Главные темы:

- Россия простилась с погибшими моряками-подводниками. Их похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

- Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку привезли на лечение в Москву. На протяжении всего полета ребенок был под наблюдением реаниматологов и в сопровождении детского омбудсмена Ингушетии. Она будет находиться в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Директор НИИ Леонид Рошаль заявил, что столичные врачи обнаружили у ребенка старые переломы ребер и травму позвоночника.

- Фёдор Конюхов освоил самолёт на солнечных батареях. Российский путешественник вылетел накануне из подмосковного аэропорта "Северка" на экспериментальном летательном аппарате. Воздушное судно под названием «Летающая Лаборатория» оборудовано гибкими солнечными батареями и системами накопления энергии. Конечной целью путешествия станет Крым. В полёте Конюхова сопровождает глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

- На восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области из бюджета потребуется выделить порядка 18,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. ТАСС приводит другую оценку Мутко. «На строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 миллиардов рублей», — сказал вице-премьер.

В правительстве Иркутской области в то же время оценили затраты на ликвидацию всех последствий наводнения в 31 миллиард рублей.

- Водная экскурсия в Чёрном море, в районе поселка Джубга, закончилась трагедией. Прогулочный катамаран перевернулся, погибли две женщины. Выяснилось, что катер был перегружен. Вместимость 12 человек, а на борту находились 55, 15 из них дети.

- Более 10 млн владельцев смартфонов Samsung скачали вирус вместо обновления. Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android. По данным экспертов, хакеры предлагают пользователям скачать в магазине Google Play программу под названием "Обновления для Samsung". Там по их словам собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков. На самом же деле приложение начинает после установки размещать на экране смартфона рекламу. Убрать её стоит 570 рублей.Примечательно, что мошенники, получив информацию о кредитных картах пользователей, проводили оплату не через GooglePlay, а с помощью вредоносного сайта.