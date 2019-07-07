Последствия страшной аварии в Свердловской области, Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района
Валентин Алфимов с главными новостями дня
Последствия страшной аварии в Свердловской области, Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района
Главные темы:
- Двое пострадавших при взрыве бензовоза в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии - об этом сообщили в Минздраве. Остальные участники ДТП находятся под наблюдением врачей в больнице Краснотурьинска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Следователи выясняют причины аварии.
- Виталий Мутко потребовал уволить мэра пострадавшего Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Вице-премьер рассказал, что коммунальные службы, вместо плановых работ, активно занимались восстановлением дома и земельного участка мэра района.
Группы сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области работают во всех районах затопления по разным направлениям. Специалисты проверили гидротехнические сооружения, а также готовят акты и сметные расчеты для их последующего укрепления.
- Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которая подозревается в жестоком избиении своей семилетней племянницы оказался полицейским. Пока в республике выясняют, кто виновен в совершении преступления, московские врачи пытаются сохранить здоровье ребенку.
- Возвращение легендарного московского "Торпедо" в Первенство Футбольной национальной лиги. Самый известный и преданный болельщик черно-белых Александр Ширвиндт рассказал корреспонденту Комсомольской правды Александру Гамову - что такое настоящий "торпедовский" дух.