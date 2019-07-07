2019-07-07T15:15:36+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Последствия страшной аварии в Свердловской области, Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Последствия страшной аварии в Свердловской области, Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района

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Главные темы:

- Двое пострадавших при взрыве бензовоза в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии - об этом сообщили в Минздраве. Остальные участники ДТП находятся под наблюдением врачей в больнице Краснотурьинска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Следователи выясняют причины аварии.

- Виталий Мутко потребовал уволить мэра пострадавшего Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Вице-премьер рассказал, что коммунальные службы, вместо плановых работ, активно занимались восстановлением дома и земельного участка мэра района.

Группы сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области работают во всех районах затопления по разным направлениям. Специалисты проверили гидротехнические сооружения, а также готовят акты и сметные расчеты для их последующего укрепления.

- Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которая подозревается в жестоком избиении своей семилетней племянницы оказался полицейским. Пока в республике выясняют, кто виновен в совершении преступления, московские врачи пытаются сохранить здоровье ребенку.

- Возвращение легендарного московского "Торпедо" в Первенство Футбольной национальной лиги. Самый известный и преданный болельщик черно-белых Александр Ширвиндт рассказал корреспонденту Комсомольской правды Александру Гамову - что такое настоящий "торпедовский" дух.

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